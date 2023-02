The Killers et Florence and the Machine rejoignent l’affiche du Pukkelpop

Après Billie Eilish et Angèle, c’est au tour des groupes The Killers et Florence and the Machine de rejoindre l’affiche du festival Pukkelpop, qui se tiendra du 17 au 20 août à Kiewit dans le Limbourg.

Les rockers américains et les Britanniques emmenés par Florence Welch se produiront le dimanche, dernier jour de cette 36e édition.