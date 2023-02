«Wouter, vous n’êtes plus notre président»: les supporters d’Anderlecht exigent le départ de Wouter Vandenhaute (photo)

Trois des principaux clubs de supporters du RSC Anderlecht (MAO3, Fanboard et SL12) ont une nouvelle fois demandé la démission du président Wouter Vandenhaute dans une lettre ouverte commune publiée vendredi. Après un premier appel en ce sens le 11 janvier, Vandenhaute avait choisi de réduire son rôle à celui de « président non exécutif » des Mauves. Cependant, cela ne suffit pas aux yeux de ces supporters.

« Depuis l’annonce, peu de choses ont changé à nos yeux », écrivent-ils. « Notre confiance en lui est totalement enterrée et ce n’est pas ce que nous considérons comme une manoeuvre médiatique qui y changera quelque chose. Nous ne croyons pas à cette mise en retrait, en atteste votre présence encore trop importante autour du staff sportif. (…) Exécutif ou non exécutif, vous n’êtes plus notre président Wouter. Le changement de culture que vous nous promettez passe avant tout par votre départ ! »