Après le ventre, Feed the Culture soigne la tête des artistes

Poursuivant les activités de son épicerie solidaire, Feed the Culture met aussi en place une aide psychologique à destination des travailleurs de la culture. Car les crises successives, qui ont dévalorisé ces artistes jugés « non essentiels », ont durablement ébranlé leur santé mentale.

Jusqu’à présent, c’est dans les cageots et les frigos que l’association Feed the Culture déposait de quoi revigorer des travailleurs de la culture économiquement fauchés par une crise covid qui avait mis à l’arrêt tout le secteur. Tous les samedis, à l’initiative de Pauline Duclaud-Lacoste, des bénévoles accueillent (depuis plus de deux ans) des étudiantes en art, des danseurs, des régisseuses, des organisateurs de concerts et tout autre travailleur précarisé de l’industrie culturelle et créative venus remplir leur sac à dos ou chariot à roulettes de denrées distribuées gratuitement pour tenir quand les fins de mois sont difficiles.