Van Nistelrooy compte sur Thorgan Hazard pour le choc à Feyenoord

Deux semaines après le Klassieker contre l’Ajax, Feyenoord défend ce dimanche (14h30) sa place de leader du championnat des Pays-Bas au Kuip contre le PSV (3e), son autre grand rival traditionnel en Eredivisie (4 points les séparent actuellement). À l’occasion de ce match au sommet, Thorgan Hazard devrait logiquement connaître son baptême du feu (sur l’aile flanc, le PSV a perdu Gakpo et Madueke durant le mercato hivernal), tout comme l’autre recrue de dernière minute Patrick van Aanholt, qui évolue au poste de back gauche.

L’entraîneur du PSV Eindhoven Ruud van Nistelrooy n’a en tout cas pas beaucoup de mystères au sujet des nouveaux venus, prêtés respectivement par le Borussia Dortmund et Galatasaray. « Ils me font une bonne impression », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse ce vendredi à Eindhoven. « Ils sont très motivés et en bonne forme. En ce qui concerne le temps de jeu, nous devons voir comment nous allons les mettre à niveau progressivement mais ce sont de très bons renforts pour nous. En termes d’âge, en termes d’expérience et en termes de qualité. »