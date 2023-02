Podcast – Patrick Quinet, coproducteur d’«Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu»: «C’est le meilleur démarrage en France depuis 10 ans»

« Astérix et Obélix, l’empire du milieu » c’est la sortie cinéma de ce début d’année. Le film est à voir en salles depuis mercredi dernier. Parmi les critiques, certains reprochent au réalisateur, Guillaume Canet, d’avoir voulu faire rire tout le monde… en prenant le risque de n’amuser personne. Patrick Quinet, est l’un des co-producteurs du film. On lui a demandé quels étaient les premiers chiffres ? Et quelles sont ses réponses aux critiques ?

