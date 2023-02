«Room with a View»: Rone mène la danse

Le Ballet de Marseille, désormais dirigé par le collectif (LA)HORDE, s’offre une tournée sold out en s’associant à la star française de l’électro pour un spectacle entre violence, effondrement et lueur d’espoir.

S old out ! La mention s’affiche à l’entrée des théâtres ainsi que sur leur site web depuis de nombreuses semaines. Dès la rentrée de septembre, un vent de folie soufflait dans les billetteries : les places pour Room with a View, présenté par le Ballet de Marseille, désormais dirigé par le collectif (LA)HORDE, s’arrachaient comme des petits pains. Aussitôt mises en vente, aussitôt envolées, comme pour un concert de Beyoncé ou de Stromae. La raison de cet engouement subit ? Un garçon discret d’une quarantaine d’années répondant au nom d’Erwan Castex, plus connu comme star de la musique électro sous le pseudo de Rone.