SNCB: le trafic fortement perturbé ce vendredi

La circulation des trains sur la ligne rapide 50A entre Bruxelles et Gand est perturbée en raison de dégâts causés à l’infrastructure lors de travaux effectués sur un pont enjambant les voies à hauteur d’Erpe-Mere sur la E40, indique ce vendredi le gestionnaire du réseau Infrabel.

Les deux voies de la ligne concernée ont été fermées à 13h00. Les trains en provenance de Bruxelles pourront toujours circuler jusqu’à Denderleeuw avant d’être déviés vers Gand par la ligne 50 classique. Infrabel espère que les travaux de réparation seront terminés pour l’heure de pointe du soir.

Ces travaux entraîneront des retards entre Gand et Bruxelles et éventuellement des annulations de trains. Les voyageurs doivent également tenir compte d’un temps de trajet plus long en raison du détour effectué.

La ligne Namur-Ottignies-Bruxelles aussi

La circulation des trains sur la ligne Namur-Ottignies-Bruxelles est aussi interrompue dans les deux sens pour une durée indéterminée à la suite d’un accident de personne survenu vers 13h20 à hauteur de Saint-Servais, a indiqué Infrabel.

Les trains IC entre Arlon et Bruxelles sont, quant à eux, déviés via la dorsale wallonne, a précisé le porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire.