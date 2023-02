Le gouvernement décide d’étudier la prolongation d’autres réacteurs nucléaires

Le gouvernement sollicite Engie afin de vérifier dans quelle mesure l’on pourrait maintenir en activité Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, qui viendraient en quelque sorte « en appoint » de Doel 4 et Tihange 3, prolongés quant à eux. Objectif : la sécurité d’approvisionnement en électricité pour les hivers 2024-2025 et 2026-2027.