Nucléaire: le gouvernement De Croo veut maintenir trois réacteurs supplémentaires

Le gouvernement sollicite Engie afin de vérifier dans quelle mesure l’on pourrait maintenir en activité Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, qui viendraient en quelque sorte « en appoint » de Doel 4 et Tihange 3, prolongés quant à eux. Objectif : la sécurité d’approvisionnement en électricité pour les hivers 2024-2025 et 2026-2027.

Le 9 janvier dernier, l’Etat (le gouvernement fédéral) et Engie, l’opérateur nucléaire en Belgique, concluaient un accord à propos de la prolongation de deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, pour une durée de dix ans. Déjà, la rumeur se répandait au sein de la Vivaldi selon laquelle d’autres réacteurs suivraient.

Davantage qu’une rumeur en fait : la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) avait été chargée d’emblée de produire une analyse prospective visant à vérifier dans quelle mesure la Belgique est à l’abri en termes de sécurité d’approvisionnement en énergie, on pense notamment à la guerre en Ukraine, aux difficultés dans la production d’électricité en France.

Un mois plus tard, comme l’annoncent plusieurs médias flamands (VTM, Het Laatste Nieuws, puis la VRT), le gouvernement fédéral fait le pas, on nous le confirme rue de la Loi : réuni en kern ce vendredi matin, il a décidé de re-solliciter Engie, cette fois à propos du maintien en activité durablement des réacteurs Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Alexander De Croo (Open VLD), Premier ministre, et Tinne Van der Straeten (Groen), sont à la manœuvre. Notamment sur la base d’études réalisées par Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité dans le pays), ceux-ici demanderont officiellement à Engie de s’informer auprès de l’AFCN (Agence fédérale de Contrôle nucléaire) pour ce qui concerne la « faisabilité » d’une telle opération sur le plan de la sécurité générale, alors que les trois réacteurs, pour rappel, étaient voués à cesser toute activité à terme.