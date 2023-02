Equilibriste

Au sein d’une coalition à trois partis (PS, MR et Ecolo) aux visions et aux ambitions parfois divergentes, Willy Borsus a la haute main sur les permis, au sens large du terme. D’une simple signature, il peut signer l’arrêt de mort d’un projet, en réorienter un autre ou donner un élan décisif à un investissement. Dans cet entretien consécutif à deux décisions importantes pour Liège et le Hainaut, le libéral montre à quel point l’exercice est délicat.

Il faut « en même temps » assurer le développement économique de la Wallonie et respecter les engagements climatiques et environnementaux. Quadrature du cercle, si on y ajoute les exigences de plus en plus fortes des citoyens. C’est l’honneur d’un politique et du gouvernement au sein duquel il agit d’assumer des responsabilités aussi délicates.