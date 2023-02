L’utilisation du vélo pour se rendre au travail a bondi de 26% en quatre ans (infographies)

C’est de plus en plus une réalité : les modes de déplacement des Belges évoluent et celui effectué pour le travail ne fait pas exception. Depuis 2005, une enquête est menée par le service fédéral de la mobilité auprès de tous les employeurs, publics et privés, comptant au moins 100 travailleurs pour déterminer le transport privilégié pour se rendre au travail. Les résultats de la dernière enquête, que Le Soir a pu consulter, montre une très forte évolution des habitudes depuis les résultats de 2017. L’impact de la crise sanitaire et l’émergence du télétravail se font clairement ressentir, tout comme les mesures visant à favoriser une mobilité plus douce et plus verte. Décodage.