«Marginales» s’attaque à la phallocratie

J’ai souvent honte d’être un homme et je n’arrive plus à prendre mon mâle en patience », écrit Vincent Engel dans le nouveau numéro de Marginales, le nº308, la revue qui parle de l’actualité à travers le prisme de la fiction, dont Le Soir est partenaire et qui peut être lue gratuitement sur le net. Sous le titre un peu osé La loi phallique est dure, ce numéro de la revue réfléchit à la phallocratie. « Il ne s’agit pas seulement de phallocratie », explique Vincent Engel, écrivain, chroniqueur, professeur à l’UCLouvain et à l’Ihecs et maintenant rédacteur en chef de Marginales. « Il s’agit de tous ces droits acquis après de longues années de lutte mais qui restent extrêmement fragiles, qui peuvent être soudainement balayés. Les sociétés à domination masculine ont été poussées à accorder des droits, mais elles n’auront de cesse de les récupérer. »