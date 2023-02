François Delecour, tête d’affiche des Legend Boucles de Bastogne: «Ça ne sent pas bon pour le rallye…»

La tête d’affiche des Legend Boucles de Bastogne se réjouit de revivre ce week-end les sensations d’antan au volant de son ancienne Ford Escort. Il manifeste en tout cas bien plus d’enthousiasme que quand on lui parle du WRC actuel…

À 60 ans, François Delecour sera l’incontestable tête d’affiche des Legend Boucles de Bastogne qui, dès ce vendredi soir sur la place McAuliffe, vont enflammer l’ancien cœur de la Bataille des Ardennes. Vice-champion du monde en 1993, et quadruple vainqueur d’une manche mondiale, le « Nordiste » prendra part à cette épreuve très populaire au volant de la Ford Escort (copilotée par son épouse Priscille De Belloy) qui s’est déjà imposée à plusieurs reprises dans l’épreuve organisée par Pierre Delettre et son équipe. « Une sorte de retour aux sources pour moi qui ai disputé une dizaine d’épreuves en Belgique, très tôt dans ma carrière, alors que c’est chez vous également qu’est née ma passion pour les rallyes, quand je venais voir les Droogmans, Snijers, Everett ou Plas faire virevolter leur voiture au Condroz, à Ypres ou à Spa, bien sûr… », se remémore celui qui allait être surnommé quelques années plus tard « Freine tard » ; un surnom qui lui colle à la peau, même ou surtout quand il s’exprime.

À 60 ans, on vous retrouve encore au départ d’un rallye, quelques jours à peine après avoir terminé dans le top 10 du WRC2 au Monte-Carlo ! Vous n’avez toujours pas envie d’autre chose ?

En fait, je ne sais rien faire d’autre ! Depuis mes jeunes années, je suis négociant en virages, en plus de faire du vélo à un assez haut niveau depuis un moment déjà. Ne me demandez rien d’autre.