David Goffin: «On veut offrir un dernier beau tournoi à Johan Van Herck»

Alors que le duel entre la Corée du Sud et la Belgique débutera cette nuit, chaque joueur belge avait une motivation en plus : offrir une nouvelle qualification pour la phase finale au capitaine qui a annoncé son départ à la fin de la saison.

Avec un décalage horaire de 8h à Séoul, c’est donc cette nuit (heure belge) que débutera (via les deux premiers simples) ce duel entre la Corée du Sud et la Belgique. En jeu, une place pour la phase finale de cette édition que les « Diables blancs » avaient disputée en 2019 (Madrid) et en 2022 (Hambourg). Mais avant tout ça, cette rencontre avait un goût tout à fait particulier puisque cette édition est aussi la dernière année de Johan Van Herck en tant que capitaine, comme il l’a annoncé, après 12 ans de bons et loyaux services, selon la formule consacrée.

« Pour moi, cette rencontre n’a rien de vraiment spécial », tentait pourtant de convaincre l’Anversois depuis Séoul. « Je le dis sincèrement, ce qui m’intéresse surtout c’est qu’on puisse gagner à nouveau. Après, si on se qualifie pour cette phase finale, alors peut-être que, là, je réagirai autrement. Mais pour l’instant, ma seule préoccupation, c’est la victoire finale. »