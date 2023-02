Dante Vanzeir quitte l’Union et rejoint officiellement les Red Bulls de New York en MLS

Le club new yorkais aurait déboursé un peu plus de 5 millions d’euros pour s’offrir le jeune Diable rouge.

C’est officiel : Dante Vanzeir ne portera plus le maillot de l’Union. Il est transféré aux New York Red Bulls pour un montant d’un peu plus de 5 millions d’euros (bonus compris). Après deux ans et demi passés à Saint-Gilles, il met donc les voiles pour les Etats-Unis et la Major League Soccer qui reprendra ses droits d’ici un mois. Sa nouvelle équipe débutera en effet la compétition contre Orlando City SC le 25 février prochain.

L’attaquant de 24 ans était arrivé à l’Union durant l’été 2020. À l’époque, Felice Mazzù, fraîchement débarqué à la Butte, l’avait convaincu de le rejoindre alors qu’il était sur une voie de garage à Genk, club où les deux hommes s’étaient connus quelques mois auparavant.

Une décision que le Limbourgeois ne regrettera pas. Car c’est avec les Jaune et Bleu que celui qui était considéré comme un des grands espoirs du football belge après le Mondial U17 en 2015 (où la Belgique avait pris la médaille de bronze) allait exploser. En 91 apparitions avec les Bruxellois, il scora 48 buts et délivra 21 passes décisives. Il joua un rôle majeur dans la remontée de l’Union parmi l’élite du football belge, 48 ans plus tard, au terme de la saison 2020-2021, grâce à ce titre conquis en Division 1B. Lors de la campagne suivante, il poursuivit sur sa lancée. Et ses prestations ne passèrent pas inaperçu puisqu’il allait être sélectionné chez les Diables rouges en novembre 2021, devenant le premier Unioniste depuis Jan Verheyen (en 1976) à porter la vareuse nationale.

2022 allait toutefois être une année plus délicate pour lui. Elle allait mal commencer avec cette longue suspension de cinq rencontres infligée suite à un coup de coude adressé au visage de Valentine Ozornwafor contre Charleroi en février. Elle allait tout aussi mal se poursuivre avec ce fameux penalty manqué lors du match aller des playoffs contre Bruges au mois de mai. Mais elle allait nettement mieux se terminer avec neuf goals inscrits à partir du mois d’octobre. Le 15 janvier dernier, Dante Vanzeir allait finalement planter sa 48e et dernière rose face à l’Antwerp.

À charge désormais de l’Union d’assurer sa succession. Dans un premier temps, Gustaf Nilsson devrait le relayer sur le front de l’attaque, lui qui est en forme avec déjà trois buts inscrits en 2023. À voir toutefois si le Suédois s’installera plus durablement dans le onze de base. Car la direction saint-gilloise devrait attirer un nouvel attaquant d’ici à la fin du mercato hivernal, soit d’ici à mardi prochain.