Plus de 350 personnes ont contacté la ligne d’assistance pour les personnes qui ont des pensées pédocriminelles en 2022

En 2022, 356 personnes ont contacté Stop it Now !, une baisse de 15 % par rapport à 2021.

L’année dernière, 356 personnes ont contacté Stop it Now !, le projet de prévention des abus sexuels et la ligne d’assistance pour les personnes aux prises avec des sentiments pédocriminels. C’est ce que révèlent les chiffres demandés vendredi par Belga au service d’assistance téléphonique. Stop It Now ! réitère également sa demande d’un soutien accru, car de nombreux appels sont encore laissés sans réponse en raison du manque de personnel.

Stop it Now ! est une ligne d’assistance anonyme destinée à toute personne préoccupée par ses sentiments ou son comportement sexuels envers des mineurs. Les personnes peuvent également appeler la ligne si elles s’inquiètent du comportement d’une personne de leur entourage.

L’année dernière, Stop it Now ! a répondu à 356 demandes d’aide, soit une baisse de 15 % par rapport aux 410 contacts de 2021. Près de la moitié des demandes d’aide (47 %) ont eu lieu par téléphone en 2022, les autres contacts ayant eu lieu par chat ou par courriel.

Un peu plus de la moitié (52 %) des personnes ont contacté le service d’assistance téléphonique parce qu’elles étaient inquiètes pour elles-mêmes. L’année dernière, 18 % des appelants ont été orientés vers des services de conseil.

Le service d’assistance téléphonique continue de manquer des appels en raison du manque de personnel. « Nous remarquons, par rapport à l’année dernière, que notre ligne téléphonique est plus souvent occupée, ce qui signifie qu’il n’y a pas assez de personnel et d’heures de travail pour répondre aux téléphones », explique Larissa Van Puyvelde, cheffe de projet de Stop It Now ! « En moyenne, nous parlons de huit appels par semaine que nous manquons au téléphone en raison de nos heures d’ouverture limitées. »

La fonction de chat présente le même problème. « Cela est dû en grande partie au fait que nous n’avons qu’une seule heure d’ouverture pour le chat. Il est clair qu’il y a un besoin urgent d’un soutien accru sur la ligne de chat, et sur la ligne d’assistance en général », déclare Mme Van Puyvelde.