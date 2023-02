L’Ukraine saluée pour ses «efforts considérables» vers l’adhésion à l’Union européenne

La Commission européenne, qui a publié ce vendredi ses rapports analytiques sur les perspectives européennes de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, établira au printemps un rapport oral, puis un rapport écrit à l’automne, a détaillé Mme von der Leyen.

L’Union européenne a souligné, au terme d’un sommet inédit vendredi à Kiev, les « efforts considérables » consentis ces derniers mois par l’Ukraine sur le chemin de l’adhésion, donnant rendez-vous à la fin de l’année pour que les Vingt-sept prennent attitude. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rappelé l’objectif : ouvrir des négociations.

Dressant le bilan du sommet UE-Ukraine aux côtés du président Zelensky et de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel a rappelé l’accord unanime de l’UE en juin, malgré les doutes exprimés auparavant, pour l’octroi à l’Ukraine du statut de pays candidat.

« Aujourd’hui, avec le président ukrainien et ses équipes, nous avons pu faire l’état d’avancement. La présidente de la Commission et moi-même saluons non seulement les efforts, mais également les progrès réalisés en quelques mois par la partie ukrainienne », a affirmé M. Michel.

Il a cité des réformes du système judiciaire et en matière de lutte contre la corruption, tout en encourageant le pays à renforcer l’État de droit.

« Je suis fortement impressionnée par la précision, la qualité et la rapidité à laquelle vous délivrez des résultats, alors que vous êtes en guerre », a-t-elle témoigné à l'adresse de M. Zelensky.

Le sujet sera mis sur la table des États membres (Conseil) « avant la fin de l’année », s’est engagé Charles Michel, « et les États membres auront à prendre attitude par rapport à cela ». Le Belge a souligné l’importance d’une telle décision « pour les prochaines décennies », en termes de « sécurité, démocratie et liberté sur le sol européen ».