Podcast – Paul Magnette Premier ministre? Les coulisses d’une interview qui suscite de nombreuses réactions

Pour les parents concernés, ces dernières semaines, vous avez normalement reçu le Formulaire Unique d’Inscription. A partir d’aujourd’hui, vous avez jusqu’au 10 mars pour le déposer dans l’école de votre choix. Comment faut-il le remplir, quelles sont les échéances et qu’est ce qui change cette année ? On fait le point avec Alice Courtois.

Le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, s’est livré la semaine dernière dans une interview au Soir. Il y dit son intention de briguer, encore, la présidence de son parti. Il y dit aussi ses ambitions fédérales. Il vise le poste de Premier ministre. Le tout dans un climat gangrené par les affaires aux parlements wallon et européen. C’est David Coppi qui a réalisé l’interview. On revient avec lui sur ce que Paul Magnette a dit, pourquoi il l’a dit. Et les réactions que cela a déjà suscité.

On vous en parlait la semaine dernière avec Fabienne Bradfer, Astérix et Obélix, l’empire du milieu est en salles depuis mercredi dernier… Le film signe le deuxième meilleur démarrage de l’histoire belge, juste après Avatar. Ce malgré des critiques parfois très dures. Qu’en pense Patrick Quinet, qui a, entre autres, co-produit le film ? On lui a posé la question.