Les importations européennes de gaz russe liquéfié ont bondi de 36% en 2022

A partir de ce dimanche, le pétrole russe ne peut plus entrer dans les ports européens, que ce soit sous sa forme brute ou raffinée (diesel, naphte, essence…). L’embargo en deux temps décidé fin mai 2022 entre pleinement en vigueur. Cela mettra fin à un trafic soutenu entre les ports belges et la Russie. Selon les chiffres de l’ONG Greenpeace, entre le début de la guerre en Ukraine (24 février 2022) et aujourd’hui, au moins 190 pétroliers transportant des produits pétroliers russes sont arrivés aux ports d’Anvers et de Gand. Soit un volume total de plus de 9,2 millions de m3, principalement de naphte et de diesel.