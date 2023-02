Malgré ses nombreux absents, l’AZ Alkmaar choisit de mettre Zinho Vanheusden au repos ce week-end

Le retour de Zinho Vanheusden au Standard avait été brièvement évoqué en janvier mais l’affaire était doublement compliquée : il fallait d’abord trouver un accord avec l’Inter ; ensuite, il fallait convaincre AZ au moment où le club néerlandais venait de perdre sur blessure un défenseur central, synonyme de temps de jeu en perspective pour le Belge. Logiquement, tout espoir a vite capoté du côté de Sclessin.

Depuis son retour de blessure et une première présence sur le banc le 7 janvier dernier contre Vitesse Arnhem, Zinho Vanheusden avait participé aux quatre matches suivants de son équipe : deux montées au jeu et deux titularisations. Après les blessures de Martins Indi, Beukema, Dekker et Bazoer, son coach Pascal Jansen va pourtant devoir se passer de ses services ce samedi à Volendam. Pour éviter une surcharge qui entraînerait une nouvelle blessure, Vanheusden doit être ménagé. Mais il n’est pas impossible de le voir entrer en ligne de compte pour le match de Coupe contre Utrecht mardi prochain ou au plus tard vendredi prochain contre Excelsior Rotterdam, sachant que Vanheusden reprendra les entraînements collectifs la semaine prochaine. « Face à cette accumulation de forfaits, nous nous sommes demandés si nous n’avions pas trop forcé lors des entraînements ou si nous avions quelque chose à nous reprocher mais il n’y a pas de lien de cause à effet », a précisé le coach d’AZ. « Ces blessures résultent de contacts en match ou à l’entraînement. »