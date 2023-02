Nicolas Raskin revient sur son départ du Standard: «J’aurais voulu que cette histoire se termine différemment…»

Trois jours après l’officialisation de son transfert aux Glasgow Rangers, Nicolas Raskin a été présenté aux médias écossais ce vendredi. À 21 ans, le jeune milieu de terrain espère franchir un nouveau pallier dans sa carrière. « En Belgique, les choses vont changer avec l’arrivée d’un nouveau sélectionneur. Peut-être que la nouvelle génération va apporter de nombreux joueurs à l’équipe nationale. Je savais que je devais rejoindre un plus grand club pour en faire partie. Je suis sûr que les Rangers vont me permettre de franchir cette étape. Nous jouerons en coupe d’Europe la saison et je pense que cela devrait m’aider. »

Le Liégeois est également revenu sur ses dernières semaines compliquées au Standard, où il avait été mis à l’écart après l’échec des négociations concernant son salaire. « Je peux comprendre leur position, mais j’ai aussi la mienne. C’est une longue histoire. Et honnêtement j’aurais préféré que ça se termine différemment. Mais parfois dans la vie, on n’a pas trop le choix. La vie continue, tout simplement. »