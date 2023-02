Un ballon espion chinois survole les Etats-Unis, le scandale diplomatique gonfle

Jeudi 2 février, l’alerte a retenti sur la base aérienne de Nellis, dans le Nevada. Deux avions de chasse F-22 Raptor ont décollé en urgence, déclenchant leur post-combustion et filant plein nord. Un objet stratosphérique non-identifié avait été repéré dans l’espace aérien des Etats-Unis, en provenance de l’Ouest canadien. Les « Canucks », cependant, n’y étaient pour rien : la Royal Canadian Air Force elle-même suivait le curieux engin depuis le 29 janvier et le filait au train avec ses propres avions de chasse, des CF-144 (variante canadienne du F-18). Le corps du délit : un ballon stratosphérique venu de Chine, évoluant à une altitude estimée entre 10.000 et 20.000 mètres, que seuls des appareils F-22 sont capables d’atteindre, pour observer de près cet « ovni