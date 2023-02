Le conseiller en sécurité de Zelensky: «Nous sommes préparés à une nouvelle offensive, mais la guerre ne durera pas»

Envoyé spécial à Kiev

Sur la longue table du bureau du secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale, Oleksiy Danilov – l’un des hommes les plus proches du président Zelensky, en charge de dossiers tels que les relations avec les oligarques et la lutte contre la corruption, en plus de la guerre – se trouve un grand échiquier. Le premier coup n’est pas bon : pion noir en e5. « Vous savez jouer, M. Danilov ? », le taquinons-nous au début de cette longue interview, la première accordée à la presse italienne depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il déplace le pion blanc, et c’est la contre-offensive. « Je joue aux échecs depuis l’âge de quatre ans : si le pion noir attaque », répond-il en souriant, « cela signifie que le monde et toutes ses règles ont changé. Et nous, nous ne nous laissons pas surprendre ».