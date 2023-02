Nucléaire: prolonger un réacteur de quelques mois n’est pas si simple

Si tout se passe comme prévu, deux réacteurs nucléaires – Doel 4 et Tihange 3, qui doivent cesser de fonctionner, respectivement, le 1er juillet et le 1er septembre 2025 – resteront en activité dix ans de plus. Mais ils resteront inactifs pendant un certain temps, puisque leur redémarrage n’est pas espéré avant novembre 2026.

Or, au 1er décembre 2025, Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, les trois autres réacteurs toujours en activité, après l’arrêt l’an passé de Doel 3 et il y a quelques jours de Tihange 2, auront été éteints.

Autrement dit : la Belgique pourrait manquer d’électricité durant l’hiver 2025-2026 – et peut-être également durant l’hiver suivant, si le délai de remise en fonctionnement des deux réacteurs prolongés devait être dépassé.