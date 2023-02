Philippe Gilbert préface les Mondiaux de cyclo-cross: «Wout van Aert est mon favori»

La saison sur route a repris, et je constate avec plaisir qu’elle réussit d’emblée à Arnaud De Lie, mais je m’en voudrais d’occulter l’événement cycliste du week-end, les Mondiaux de cyclo-cross, et donc le prodigieux duel attendu entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert.

J’ai moi aussi pratiqué le cyclo-cross, tout le monde ne le sait pas, et j’ai même remporté une compétition chez les professionnels au Grand-Duché de Luxembourg. C’est commode de le dire aujourd’hui parce que nous avons des champions qui ont réussi leur conversion sur la route, mais à toute époque, le cyclo-cross est un passage obligé, dans mon esprit, vers la route. Cette discipline aide à gagner en aisance sur la bicyclette, principalement au niveau du pilotage.

Quand on est capable de guider un vélo sur des surfaces aussi variées, de la boue en passant par un sol gelé ou le sable, on apprend donc à glisser et donc à anticiper la chute. Or, on glisse aussi sur la route mais là, cela ne pardonne pas avec le macadam. Prévenir la glissade, et donc la chute inévitable, c’est la leçon de conduite numéro un en cyclisme.

Les deux phénomènes qui vont se disputer le titre mondial ce week-end sont évidemment des as du pilotage, mais ils ne sont pas à l’abri d’une chute compte tenu de la pression de leur duel qui se déroulera sur les terres de Mathieu, à Hoogerheide, le village natal de son père Adri, lui-même traceur d’un parcours rapide et très technique.