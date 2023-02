L’Europe plus isolée que jamais au sein du hockey mondial?

Alors que son prédécesseur, l’Indien Narinder Batra, avait toujours refusé le moindre entretien au Soir durant ses six années de mandat, le nouveau président de la Fédération internationale de hockey (FIH), n’a pas hésité très longtemps pour nous accorder une demi-heure d’entretien, exclusif pour un média européen, lors des derniers jours de la Coupe du monde, en Inde. Malgré son agenda de chef d’état, il a pris le temps de nous accueillir dans son bureau temporaire niché au troisième étage du Kalinga Stadium. Après 80 jours de mandat, le Pakistanais Tayyab Ikram (65 ans), représentant de la fédération de Macao, a pris le temps de nous repréciser ses priorités pour ses deux années de mandat et la manière dont il voulait apaiser les tensions entre les nations européennes et le reste du monde. Souriant et détendu, cet habile orateur a déroulé ses idées sans oublier d’évoquer son court passage en Belgique au début des années 80 mais aussi les raisons toutes simples de son succès aux élections face à Marc Coudron.