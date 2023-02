Le prof, le coup de gueule et les étincelles

Non didju de bordel. Bande d’impatients. Il est pas 30, je vous ferai remarquer, hein. J’ai encore droit de vie et de mort sur vous pendant trois minutes. OK ? Je peux vous faire chier à mort pour trois minutes encore. » Combien d’étudiants n’ont pas un jour assisté médusés aux propos déplacés de leur professeur ? A l’Université de Liège, le concerné a été prix en flagrant délit. Dans un amphithéâtre à moitié vide, ce docteur en médecine, qualifié de « bon prof au phrasé légendaire », n’épargne pas ses étudiants. N’hésitant pas à affirmer qu’il a le droit de disposer de la vie de ceux-ci jusqu’à la fin de son cours.