En RD Congo, le double défi de préparer des élections en temps de guerre

C’est avec émotion et ferveur que les Kinois ont pris congé du pape François qui s’est envolé vers le Soudan du Sud. Deux moments forts du séjour pontifical ont marqué les esprits : la solennelle dénonciation du « colonialisme économique » qui pille les ressources des Etats trop riches en matières premières convoitées et l’exhortation à « cesser d’étouffer l’Afrique, qui n’est ni une mine à exploiter ni une terre à dévaliser et qui doit être protagoniste de son destin ».