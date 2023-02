D1A: Anderlecht décroche une précieuse victoire sur la pelouse d'Ostende

Chez les Kustboys, Dominik Thalhammer n’a pas pu compter sur Fraser Hornby, blessé aux ischio-jambiers, et l’a remplacé par Ivan Durdov. Trouvé seul au point de penalty par Sieben Dewaele, l’attaquant croate n’a pas rassuré son coach en manquant complètement sa reprise de la tête (2e). A Anderlecht, Brian Riemer a aligné Mario Stroeykens à la place de Benito Raman, suspendu, Kristian Arnstad a fait son retour à la place de Majeed Ashimeru et le nouveau venu Islam Slimani a débuté sur le banc.

Ostende a encore eu une grosse opportunité lorsque Bart Verbruggen a dégagé le ballon dans les pieds de David Atanga qui, surpris, a manqué son contrôle (18e). Anderlecht a mis du temps à entrer dans les seize mètres ostendais. Lorsqu’il y est arrivé au prix d’une accélération, Francis Amuzu a attendu trop longtemps avant de céder le ballon à Dreyer (21e). Côté visité, Atanga a encore gaspillé en manquant sa passe au second poteau à Durdov après avoir pris Zeno Debast de vitesse (22e).

On en était pas une approximation près: alors que Durdov et Dillon Philipps ne parvenaient pas à dégager le ballon, Murillo a surgi pour marquer son deuxième but de la saison (32e, 0-1). Revigorés, les Mauves ont manqué une opportunité par Dreyer. Servi au second poteau par Amuzu, le Danois a manqué son contrôle avant de tirer sur Anton Tanghe (38e).