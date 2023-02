Une étude (et la N-VA) remet la défédéralisation de la justice à l’agenda

Zuhal Demir (N-VA) a brandi une étude sur la défédéralisation de la justice. Il y a sans doute des idées à creuser, estiment les spécialistes. Mais attention à ne pas nous affaiblir, notamment face au terrorisme et à la grande criminalité.

La ministre flamande de la Justice Zuhal Demir (N-VA) a évoqué en cette fin de semaine une étude sollicitée auprès de Stefan Sottiaux et Arvid Rochtus, deux constitutionnalistes de l’Université catholique de Louvain (KU Leuven), portant sur une défédéralisation de la justice. Ce travail, qui a été réalisé en 18 mois, se penche sur la manière dont 15 autres pays de nature fédérale organisent leur justice ; les auteurs ont bien souligné qu’il ne s’agissait pas d’un plaidoyer, mais bien d’une réflexion académique, pour alimenter le débat politique. Selon eux, si les six réformes de l’Etat ont permis de transférer une série de pouvoirs aux entités fédérées, il subsiste des incohérences, comme le fait que ce soit un ministre fédéral de la Justice qui choisisse comment les ressources sont investies, ou encore l’absence d’homogénéité en matière d’exécution de peines. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’État resteraient, selon cette étude, au niveau fédéral.