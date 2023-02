Ces nouvelles technologies qui transforment nos supermarchés

Des robots à quatre roues qui vous livrent à domicile, des magasins sans personnel qui vous accueillent à toute heure du jour et de la nuit, des drones qui réalisent chaque nuit l’inventaire en rayons… Ces dernières semaines, des chaînes de magasins ont multiplié les annonces de tests et de mises en service de nouvelles technologies censées améliorer le service à la clientèle et rendre plus léger le travail du personnel. Une révolution technologique dans votre supermarché ? Parlons plutôt d’évolution rendue possible par l’arrivée à maturité d’outils informatiques et robotiques, dont le commerce serait sot de se passer ou du moins de ne pas tester, tout comme tant d’autres grands acteurs privés. Ne perdant toutefois pas le nord, le retail ne se prive pas de communiquer sur ces essais grandeurs nature pour soigner son image.