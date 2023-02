Ashanty, la petite miraculée qui peut à nouveau marcher

Par A.-S. L.

Née avec des masses graisseuses sur les pieds et le dos qui ont fini par lui comprimer la moelle épinière, Ashanty s’est retrouvée paralysée à l’âge de 3 ans. En septembre 2018, un chirurgien de l’hôpital Necker l’adresse à Guillaume Canaud, qui venait de publier son article dans la revue Nature. « Cela faisait 24 mois qu’elle était paralysée. Elle était en fauteuil roulant et souffrait d’incontinence », se remémore le médecin. « Un test génétique ayant confirmé le syndrome de Cloves, mon confrère m’a demandé de la traiter parce que la masse progressait et risquait de comprimer la moelle épinière avec des complications potentiellement mortelles… »