Le derby milanais pour relancer Romelu Lukaku

À l’Inter, on escompte que l’air du derby ravive le Belge. Sans doute, le joueur le souhaite-t-il encore plus. Il y va en effet de son propre avenir. L’espoir est que Milan, souvent inspirant pour lui, lui serve de déclic.

Lointaine réplique de sa première version avec l’Inter (2019-2021), la meilleure de toute sa carrière, Romelu Lukaku dispose de quatre mois pour se racheter d’une première partie de championnat marquée par les blessures récurrentes et, donc, des absences prolongées. Il devait être le chaînon manquant de l’Inter pour lui permettre de reprendre son titre de champion d’Italie. À treize points du Napoli, l’objectif est cependant plus que compromis, même si « Big Rom » recouvrait, par l’enchantement d’un derby, les sensations qu’il avait avec Antonio Conte, celles qui lui avaient permis d’inscrire 30 buts et d’offrir le Scudetto à ses couleurs.