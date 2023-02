«Personne ne veut la fermeture du Fuse»

Journaliste aux services Culture et Médias

Le 12 janvier, le Fuse, célèbre club bruxellois, annonçait qu’il fermait ses portes. A l’origine de cette décision, une plainte d’un voisin pour nuisance sonore et l’ordre immédiat de Bruxelles Environnement de diffuser de la musique à 95dB maximum jusqu’à deux heures du matin au plus tard. « Impossible d’ouvrir un club dans ces conditions ». Deux semaines plus tard, faute d’accord entre les parties, le Fuse dit son intention de déménager d’ici deux ans. En échange, il pouvait rouvrir, moyennant deux soirées par semaine. Le temple belge de la techno va donc quitter les Marolles bruxelloises pour un conflit de voisinage alors qu’il y est installé depuis trente ans. La fin des illusions techno ? Pour Steven Van Belle, directeur artistique du Fuse, le combat n’est pas terminé.