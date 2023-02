Enseignement: les cours de religion et morale ne seront plus qu’optionnels

Recevoir un cours de religion ou de morale à l’école ne sera bientôt plus qu’une option. Prudent mais déterminé, le gouvernement francophone avance vers leur retrait de la grille horaire.

Maxime et Julie sont inscrits en primaire dans une école communale. Arthur et Lola, pour leur part, sont en secondaire dans un lycée de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Point commun entre eux quatre : leurs écoles font partie de l’enseignement officiel (dit « subventionné » pour les premiers, dit « organisé par la Communauté française » pour les seconds). Un point commun qu’ils partagent avec la moitié de la population scolaire – environ 450.000 élèves. Autre point commun : à l’inverse de l’autre moitié inscrite dans le libre confessionnel, ils ont le choix entre différents cours de religion/morale et, surtout, peuvent en être dispensés.