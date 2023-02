Nicolas Raskin: «Je suis très heureux d’avoir rejoint les Rangers»

Avant de réellement entamer sa nouvelle aventure (match ce samedi contre Ross County), Nicolas Raskin s’est exprimé pour la première fois dans la presse écossaise. Il y était notamment question de sa nouvelle équipe, mais également de la fin de son aventure au Standard et de l’équipe nationale.

Ronny Deila. « Il m’a dit qu’il y avait beaucoup plus de passion et d’ambition à Glasgow. Les deux clubs de la ville se livrent une grande bataille. A-t-il essayé de m’orienter ? Non, non. Il est le coach du Standard maintenant. Il a assez à faire là-bas ! Ma relation avec Ronny était très bonne. C’est un très bon gars, un très bon entraîneur et je pense qu’il a bien réussi avec le Standard. Nous nous entendions bien ensemble. »