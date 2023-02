De Malines à Malines, comment le calme est revenu à Charleroi

Un peu moins de trois mois se sont écoulés depuis le tristement célèbre match aller entre le Sporting de Charleroi et Malines. Pourtant, si 85 jours à peine séparent les duels entre les deux formations, la vie du matricule 22 a drastiquement changé depuis lors. Et l’ambiance délétère du 12 novembre a laissé place à de l’optimisme, incarné notamment par le retour – fût-il momentané – de Vakoun Bayo. Pourtant, si Charleroi sourit à nouveau, ce n’est pas uniquement parce que le club vient de rapatrier son buteur de la deuxième partie de la défunte saison. « On sent du positif et le climat global autour du club va dans ce sens. On sait que ça dépendra des résultats, mais les gens sont optimistes. De très nombreux cars de supporters sont d’ailleurs prévus ce dimanche », nous dit-on au sein du « 12e Homme ».

Comment les Zèbres sont-ils en train de retrouver l’osmose avec leur public alors qu’ils recroiseront le fer avec le KaVé ce dimanche après-midi ?