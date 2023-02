Ostende-Anderlecht: trois points, c’est vraiment tout pour les Mauves

Dans un remake du déplacement à Seraing (0-1), le Sporting s’est contenté d’une gestion très épurée de l’avantage forgé par Murillo à la demi-heure. Le Top 8 n’est plus un mirage mais reste loin tout de même.

Anderlecht, tel qu’en lui-même en ce milieu d’hiver. Poussif, sans imagination, tâcheron même par moments mais, au final, bien aidé par la réussite qui fait défaut à ces équipes plus engluées encore que lui, dans les fonds de classement. Ce fond qu’ont précisément touché les acteurs de ce match sans âme, en ouverture d’un week-end de compétition qui ne vaudra sans doute que par l’affiche dominicale entre l’Antwerp et le Club de Bruges.

Car en matière d’émotions à la Diaz Arena, c’était : circulez en cuistax, il n’y a rien à voir. Le Sporting est reparti de son mini-trip iodé à la Côte avec une victoire qui lui assure un 7 sur 9 après Seraing et l’Antwerp, mais vraiment rien de plus. Déjà pointée du doigt sous l’ère Kompany, sa construction du jeu par l’arrière lui a posé les pires problèmes pour aboutir à la… moitié de terrain adverse. L’entraîneur déchu pouvait à l’époque compter sur un minimum d’éléments de qualité pour faire illusion, mais le pauvre Brian Riemer, dont on se demandera sans doute encore longtemps s’il a la carrure pour être brasseur d’idées, ne dispose pas des joueurs pour sortir des ballons propres.