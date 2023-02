A Kiev, un autre pas européen vers un enjeu fondamental

L’Union est née de la guerre et a grandi en partie par la guerre. Les Etats signataires du traité de Rome s’étaient affrontés durant le second conflit mondial. Des pays affranchis par la fin de la guerre froide ont rallié le grand club européen. Quant aux adhésions de la Slovénie et de la Croatie, elles doivent être replacées dans le souffle de l’implosion yougoslave.

Que l’Europe s’étoffe et prenne de nouveaux caps en fonction des conflits qui grondent à ses frontières n’a donc rien d’illogique. En revanche, c’est la première fois que les Européens s’investissent avec une telle détermination, malgré leurs divisions, dans une guerre en cours. Une guerre dont le dénouement est à ce stade totalement imprévisible et qui met en scène la Russie, une puissance militaire à l’échelon mondial.