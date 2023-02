Arnaud De Lie: «J’ai appris de mes erreurs»

On ne saura jamais ce qu’il serait advenu du destin d’Arnaud De Lie si l’étape de jeudi n’avait pas été neutralisée, dès lors que le leader de l’Étoile de Bessèges était à l’avant de la course. Car vendredi, dans une étape très compliquée, il a été attaqué de toutes parts, par des adversaires différents issus des équipes EF, Ineos, Cofidis, Arkea. Cela flinguait de partout, comme on dit souvent dans le jargon cycliste, et si on connaît déjà un peu le registre de ce phénomène de la province du Luxembourg, on a découvert vendredi la sérénité, l’intelligence de course et la patience de ce champion en construction.