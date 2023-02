Le retour du froid glacial se précise: voici les prévisions météo des prochains jours

La semaine prochaine s’annonce ensoleillée mais beaucoup plus froide avec des gelées nocturnes qui se généraliseront.

Le ciel restera très nuageux ce samedi mais quelques timides éclaircies ne sont pas exclues. Un peu de pluie ou de bruine pourra encore se produire par endroits, et les nuages bas masqueront parfois les hauts plateaux de l’Ardenne. D’après les prévisions de l’Institut royal météorologique, les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l’ouest et le centre du pays. Le vent sera faible de nord-ouest ou de direction variable.

La nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Les nuages réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Des pluies temporairement plus marquées envahiront le pays par le littoral en fin de nuit. Les minima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne et 7 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible. Le long du littoral, il deviendra modéré en fin de nuit.

Dimanche, une zone de précipitations temporairement plus marquées, associée à un front froid, traversera le territoire du littoral vers l’Ardenne. A l’arrière, le ciel se dégagera et le vent deviendra modéré, le long du littoral temporairement assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h. Les maxima varieront entre 4 et 9 degrés.

La nuit suivante sera beaucoup plus froide avec un ciel dégagé à peu nuageux et quelques bancs de nuages bas résiduels en Ardenne. Le gel nocturne refera son apparition dans de nombreuses régions.

Lundi

La journée débutera par un temps assez froid avec des températures proches de 0 degré et des gelées au sol en plusieurs endroits. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés dans le nord-ouest du pays.

Mardi

Mardi matin, les gelées seront plus généralisées et plus marquées. Par endroits, un peu de brouillard givrant pourra d’ailleurs être présent. Ensuite, le soleil brillera sur l’ensemble des régions. Les températures descendront jusqu’à -4 degrés.

Mercredi

Mercredi, la journée restera calme et ensoleillée. En matinée, les gelées seront sévères. L’après-midi, les températures atteindront des valeurs de 2 à 6 degrés et pourront descendre jusqu’à -5 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.

Jeudi

Jeudi également, après une nuit glaciale, le soleil sera omniprésent. Maxima de 4 ou 5 degrés dans le centre du pays avec un vent faible de sud à sud-est. Le froid persistera et devrait descendre jusqu’à -5 également.

