Un corner direct dans les filets: Tessa Wullaert plante un splendide but pour mener son équipe à la victoire (vidéo)

On avait quitté Tessa Wullaert frustrée après la cérémonie du Soulier d’Or la semaine dernière, s’interrogeant sur ce qu’elle devait faire de plus pour décrocher le trophée alors qu’elle affiche des statistiques formidables. Ce vendredi soir, elle a pu évacuer tout ça en championnat avec son équipe du Fortuna Sittard. Et de quelle manière !

Sur le terrain d’Heerenveen, la Red Flames a égalisé pour ses couleurs en envoyant le ballon au fond des filets… depuis le point de corner. Un but splendide qui a mené son équipe vers une victoire 1-3.