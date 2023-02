SNCB: vers un changement majeur dès le 1er mai prochain

A partir du 1er mai prochain, il ne sera plus possible de payer son billet en cash aux contrôleurs à bord des trains.

Un changement majeur aura bientôt lieu dans les trains de la SNCB. En effet, à partir du 1er mai prochain, il ne sera plus possible de payer en cash son billet aux contrôleurs à bord des trains, rapportent nos confrères de La Libre. Il sera néanmoins toujours possible de l’acheter en cash à bord du train en cas de problème lié à la SNCB.

Pour la porte-parole de la SNCB Véronique Piraux, interrogée par nos confrères, cette nouvelle règle s’inscrit avant tout « de façon logique dans une large tendance sociétale à la digitalisation et au paiement électronique », mais aussi pour des raisons de sécurité, souligne-t-elle. Ce changement permettra aux contrôleurs de ne plus devoir travailler avec de l’argent liquide sur eux.