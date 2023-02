Espionnage, menaces… tout comprendre aux ballons espion (infographie)

Un engin volant suspecté d’être un ballon espion chinois a été détecté dans l’espace aérien des Etats-Unis, selon le Pentagone. Voici ce que l’on sait sur cette information, qui a mis en alerte l’armée et les services de renseignements américain et canadien.

Où est-il ?

Un responsable de la défense américaine a déclaré que le ballon était entré dans l’espace aérien américain « il y a quelques jours », mais son emplacement exact n’a pas été communiqué.

Le ballon a survolé les îles Aléoutiennes dans le nord de l’océan Pacifique, puis a traversé l’espace aérien canadien jusqu’aux États-Unis, où il a volé au-dessus de l’Etat du Montana, à une altitude bien supérieure à celle des avions de ligne, selon des médias américains citant des responsables de la défense. Il était aussi gros que trois bus réunis, selon ces sources.

Est-ce bien un ballon chinois ?

« Nous n’avons aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un ballon de la RPC », a affirmé un haut responsable du Pentagone ayant requis l’anonymat, utilisant l’acronyme pour la République populaire de Chine.

A Pékin, le gouvernement chinois a assuré qu’« une vérification est en cours » au sujet de ces informations. « Emettre des conjectures et monter les choses en épingle avant même que les faits ne soient établis n’aident pas à une résolution appropriée du dossier », a mis en garde une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

« La question qui se pose c’est : Est-ce que c’est un ballon qui sert à espionner ou une plateforme scientifique qui a dérivé ? », souligne Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et spécialiste des questions spatiales, interrogées par l’AFP.

Qu’est-ce que le ballon pouvait espionner ?

Sa trajectoire a survolé un certain nombre de sites sensibles, selon le responsable du Pentagone. « Clairement, il est passé au-dessus de ces sites pour y recueillir de l’information. Le Montana abrite notamment des silos de missiles nucléaires.

Pourquoi n’a-t-il pas été abattu ?

Le ballon est suffisamment grand pour que sa destruction provoque des débris à terre susceptibles de mettre en danger des habitants, ont indiqué des responsables américains. Le Pentagone a envisagé plusieurs options, y compris d’abattre le ballon lorsqu’il survolait une zone peu peuplée, mais il a jugé que le risque était encore trop élevé, selon un haut responsable de la défense.

« Est-ce qu’il représente une menace pour l’aviation civile ? Nous estimons que ce n’est pas le cas. Est-ce qu’il représente une menace significativement accrue du point de vue du renseignement ? Notre évaluation pour le moment est que ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté. « Nous estimons que le risque de l’abattre, même faible (…) ne valait pas la peine d’être pris ».

Est-ce le premier ballon espion chinois au-dessus des États-Unis ?

La Chine a envoyé de nombreux ballons au-dessus des États-Unis ces dernières années, a fait savoir le haut responsable du Pentagone. Cependant, a-t-il précisé, c’est la première fois qu’un ballon chinois séjourne dans l’espace aérien américain pendant une période aussi longue.

Les satellites n’ont-ils pas rendu les ballons d’espionnage obsolètes ?

Les dirigeables et ballons captifs sont utilisés à des fins militaires, d’espionnage et de surveillance de longue date. Ils ont notamment été largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale.

Mais la conquête de l’espace et les progrès de l’aviation ont permis aux satellites et aux avions-espions d’observer le territoire ennemi de manière plus fiable.