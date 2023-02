La fabuleuse intuition d’un médecin qui a vaincu la maladie qui déforme les organes

C’est une belle histoire, comme la médecine peut en receler… Celle d’une découverte majeure au départ d’une intuition, qui va sauver et améliorer la vie d’un premier patient, Emmanuel, puis de centaines d’autres à sa suite – dont des enfants qui étaient condamnés ou paralysés et qui courent, sautent et dansent aujourd’hui.

En septembre 2015, Guillaume Canaud, néphrologue à l’Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) de Paris, reçoit Emmanuel en consultation. Les excroissances de cet ingénieur de 26 ans sont telles qu’elles compriment ses reins et sa moelle épinière. Après avoir subi de nombreuses opérations chirurgicales, le jeune homme devenu paraplégique est condamné à ne plus recevoir que des soins de support au vu de la fragilité de son état.