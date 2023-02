Une énorme bagarre et cinq joueurs exclus: un match de NBA a complètement dégénéré (vidéos)

Le duel entre les Minnesota Timberwolves et le Orlando Magic a été le théâtre d’une scène particulièrement violente.

La soirée de NBA de ce vendredi a été par une énorme bagarre lors du match entre a été marqué par des scènes de violence. Sur le parquet des Timberwolves, des violences ont éclaté au cours du troisième quart-temps lorsque Mo Bamba, d’Orlando, a jailli du banc pour se ruer sur Austin Rivers, de Minnesota, et le frapper.

Une mêlée s’est ensuivie, la sécurité et d’autres joueurs intervenant pour tenter de séparer les deux joueurs. La bagarre s’est soldée par l’exclusion de cinq joueurs : Rivers et Jalen Suggs dans le camp d’Orlando, Bamba, Taurean Prince et Jaden McDaniels dans les rangs de Minnesota.

Elle intervient au lendemain d’une autre bagarre survenue au cours du match Cleveland-Memphis, entre Dillon Brooks, des Grizzlies, et Donovan Mitchell, des Cavaliers.

Brooks, tombé au sol après avoir été contré, avait donné un coup de coude dans l’entrejambe de Mitchell. Ce dernier avait vivement réagi en lui jetant le ballon dessus avant de l’empoigner par le cou et de le faire tomber une nouvelle fois au sol. Avant la soirée de vendredi, la NBA avait condamné Brooks à un match de suspension et Mitchell à 20.000 dollars d’amende.

Le Magic d’Orlando, qui menait 83-73 lorsque les échauffourées ont éclaté, s’est finalement imposé 127-120 contre les Wolves.

Philadelphie, le vent en poupe

Dans le reste des matches, les Phoenix Suns, assommés mercredi par les Atlanta Hawks qui étaient venus leur mettre 32 points dans la vue (132-100), ont réagi de belle manière. Ils se hissent grâce à ce succès chez le vice-champion en titre à la sixième place de la Conférence Ouest.

Les Suns ont réussi à contenir l’attaque de Boston, qui n’a pas passé la barre des 100 points pour la quatrième fois seulement cette saison en 53 matches. Le pourcentage de réussite aux shoots des C’s a été particulièrement faible (38,7 %), avec un Jayson Tatum peu inspiré.

Les Suns, eux, ont brillé, grâce notamment aux 25 points de Mikal Bridges. Ils ont compté jusqu’à 20 unités d’avance dans le deuxième quart-temps, pour atteindre la mi-temps sur le score de 57-44.

Les Celtics sont revenus sur leurs talons dans le troisième quart-temps, mais Phoenix a serré les boulons dans le dernier, pour s’assurer une victoire nette.

Les Sacramento Kings, 3es de la Conférence Ouest, ont été battus dans l’Indiana par les Pacers (107-104).

Ces derniers ont mis fin à une série de quatre revers. Ils ont cependant senti le boulet d’une nouvelle défaite dans le dernier quart-temps, lorsque les Kings sont revenus à une longueur après avoir compté 19 points de retard dans le troisième.

Mais l’équipe qui a le vent en poupe en ce moment, c’est Philadelphie : les Sixers sont allés battre les Spurs à San Antonio (137-125), et ont signé, grâce notamment à une solide prestation de Joel Embiid (33 pts, 10 rbds), leur neuvième victoire en dix matches.