La prolongation de certaines centrales nucléaires pose question dans la presse belge

Le gouvernement envisage de garder 3 réacteurs nucléaires (Doel 1, Doel 2, Tihange 1) en plus des deux autres (Doel 4, Tihange 3) qui sont déjà prolongés. Cette décision a été prise car les prévisions pour les hivers 2025 et 2026 montrent un manque d’approvisionnement important pour la Belgique. Il est également envisagé de faire durer ces 5 réacteurs jusqu’en 2027.

Le gouvernement sollicite Engie afin de vérifier dans quelle mesure l’on pourrait maintenir en activité Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, qui viendraient en quelque sorte « en appoint » de Doel 4 et Tihange 3, prolongés quant à eux. Objectif : la sécurité d’approvisionnement en électricité pour les hivers 2024-2025 et 2026-2027.

« Le nucléaire n’en finit pas de jouer les prolongations » analyse Le Soir ce samedi, qui souligne l’importance de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique dans le besoin de maintenir plus de réacteurs que prévu.

L’Echo titre plus sobrement « Le gouvernement souhaite prolonger trois autres réacteurs nucléaires ».

Het Nieuwsblad consacre son article sur les conséquences de ce retour en arrière et de la loi sur la sortie du nucléaire, votée en 2003 : « Le gouvernement ouvre grand la porte à une nouvelle extension des centrales nucléaires : qu’est-ce que cela signifie pour la sortie du nucléaire ? ».

De Morgen titre son article : « Le gouvernement fédéral souhaite garder quelques hivers de plus les trois plus vieilles centrales nucléaires ».