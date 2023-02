David Goffin content de son match «solide» en Coupe Davis: «Mais le travail n’est pas terminé»

Après ce match « solide », Goffin avoue être « content d’avoir confirmé la bonne prestation de Zizou » pour permettre à la Belgique de mener 0-2. « Le travail n’est pas terminé », a poursuivi le N.1 belge. « Il faut continuer sur cette lancée. Ce serait vraiment super si le double pouvait terminer ce duel. Je pense que ça ferait du bien à Sander et Joran de regagner en Coupe Davis après être passé tout près à Hambourg. Et ce serait bien que chacun ramène un point et fasse le job pour faire 3-0. Ça donnerait aussi la possibilité de voir Joris (NdlR : De Loore) dimanche. Mais je suis prêt à affronter Kwon si jamais. Ce ne sera pas évident de regarder le double et de se préparer pour le simple en même temps, mais j’ai confiance en notre double. »