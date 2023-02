Le Danois Mattias Skjelmose remporte la 4e étape de l’Etoile de Bessèges et prend le maillot de leader à De Lie

Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) a remporté la 4e et avant-dernière étape de l’Etoile de Bessèges (2.1) longue de 147,5 km samedi. Il prend par la même occasion le maillot de leader à Arnaud De Lie (Lotto Dstny), 8e de l’étape.

Mattias Skjelmose, 22 ans, a devancé l’Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) pour décrocher la 3e victoire de sa carrière après une étape et le classement final du Tour du Luxembourg l’an dernier. Les deux coureurs s’étaient isolés dans la dernière montée. Le Français Pierre Latour (TotalEnergies) décroché par ses deux compagnons d’échappée à deux kilomètres du but a pris la 3e place.

Vainqueur de deux étapes et leader au général, Arnaud De Lie a bien résisté dans la dernière difficulté du jour, mais a concédé 1:34 sur le Danois, alors qu’il en possédait 25 d’avance au départ de l’étape.

La journée a été animée par une échappée d’une quinzaine d’hommes qui s’est concrétisée, après plusieurs autres tentatives, à une centaine kilomètres de l’arrivée. On retrouvait dans le groupe de tête, entre autres, Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Arnaud De Lie et Brent Van Moer (Lotto Dstny), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Dries Van Gestel et Pierre Latour (TotalEnergies), le Français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ou encore Neilson Powless, dernier vainqueur du GP la Marseillaise. Le groupe de tête possédait un avantage de 1:10 à 20 kilomètres de l’arrivée.

Les premières pentes du Mont Bouquet, difficulté finale de cette étape-reine, ont fait exploser le groupe de tête, notamment sous l’impulsion de Mattias Skjelmose et de Neilson Powless, suivis par Sivakov et Latour.

Plusieurs attaques se seront produites dans la finale de l’ascension, dont celle de Powless, alors qu’Arnaud De Lie était distancé et à plus d’une minute de la tête. Jensen est revenu sur Powless avant le dernier kilomètre. Le sprint entre les deux hommes a tourné à l’avantage de Mattias Skjelmose. Le sprinter belge est désormais 5e du classement général à 1:19 du leader danois.