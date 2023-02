Yanina Wickmayer remporte le 17e titre en double de sa carrière

Yanina Wickmayer, 33 ans, et Celine Naef, 17 ans (qui s’est qualifiée aussi pour la finale en simple), ont battu en finale la Française Alice Robbe et la Croate Tara Wurth en deux manches 6-1, 6-4 et une heure de jeu.

C’est le 17e titre en double remporté par Yanina Wickmayer sur le circuit ITF. La Belge en compte 18 en simple dont celui décroché il y a deux semaines à Tallinn en Estonie (un ITF 40.000 dollars aussi), son premier titre depuis 2018.